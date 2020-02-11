Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новостивчера в 01:04

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.mediaвчера в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБКвчера в 01:44

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 01:38

Ипотека снова дешевеет

Ведомостивчера в 16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАССвчера в 01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Serviceвчера в 01:01
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Здоровье

В Якутии случаев коронавируса не зафиксировано

По состоянию на 11 февраля на территории Якутии коронавирус не зарегистрирован.
Якутия Daily 10 февраля в 23:45
Происшествия

Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Lenta.ru вчера в 05:22
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Хоккей

Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Чемпионат вчера в 21:53
Здоровье

В Новокузнецке все школы закрывают на карантин

Все школы закрываются с 13 до 21 февраля. Ранее ВашГород.ру писал, что уже три школы закрыты на карантин.
ВашГород.ру 01:17
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Единоборства

Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса

FightTime.ru вчера в 00:43
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии.
Lenta.ru 00:35
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUM вчера в 12:36
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Игры

Построй свою игру — опубликован релизный трейлер Dreams

В сети появился релизный трейлер игры Dreams.
CyberSport.ru вчера в 11:45
Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
REGNUM вчера в 03:18
Происшествия

Массовые беспорядки в Казахстане произошли из-за дорожного конфликта

Дорожный конфликт спровоцировал массовые беспорядки на юге Казахстана, заявил замглавы МВД страны Алексей Калайчиди, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 февраля в 03:33
Общество

Долги россиян по алиментам превысили 150 млрд рублей

В производстве ФССП было 1,6 млн дел на сумму 213,2 млрд руб. Напомним, число потенциально невыездных россиян на 1 ноября 2019 года составляло 3,4 млн человек.
Коммерсантъ 01:06
Общество

Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить

Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
РИА Новости вчера в 22:34
Футбол

ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
МИР 24 вчера в 07:15
Экономика

Перевалка грузов в рижском порту сократилась на 25%

Перевалка грузов в рижском порту составила в январе около 2,1 миллиона тонн, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает местное информационное агентство LETA.
ПРАЙМ вчера в 16:51
Политика

Россия ответила Польше на обвинение СССР в развязывании войны

Деловое.ТВ вчера в 14:13
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
RT на русском 00:04
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
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