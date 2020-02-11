Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Здоровье В Новокузнецке все школы закрывают на карантин Все школы закрываются с 13 до 21 февраля. Ранее ВашГород.ру писал, что уже три школы закрыты на карантин.

Экономика Часть россиян прекратили платить по ипотеке Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Здоровье В России выздоровел второй пациент с коронавирусом По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.

Общество Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.

Общество Долги россиян по алиментам превысили 150 млрд рублей В производстве ФССП было 1,6 млн дел на сумму 213,2 млрд руб. Напомним, число потенциально невыездных россиян на 1 ноября 2019 года составляло 3,4 млн человек.

Экономика Перевалка грузов в рижском порту сократилась на 25% Перевалка грузов в рижском порту составила в январе около 2,1 миллиона тонн, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает местное информационное агентство LETA.

Происшествия Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174 Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.