Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить182
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
Здоровье
В Якутии случаев коронавируса не зафиксировано
По состоянию на 11 февраля на территории Якутии коронавирус не зарегистрирован.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Хоккей
Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»
26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Здоровье
В Новокузнецке все школы закрывают на карантин
Все школы закрываются с 13 до 21 февраля. Ранее ВашГород.ру писал, что уже три школы закрыты на карантин.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Армия и оружие
США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии
США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Игры
Построй свою игру — опубликован релизный трейлер Dreams
В сети появился релизный трейлер игры Dreams.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Происшествия
Массовые беспорядки в Казахстане произошли из-за дорожного конфликта
Дорожный конфликт спровоцировал массовые беспорядки на юге Казахстана, заявил замглавы МВД страны Алексей Калайчиди, сообщает РИА "Новости".
Общество
Долги россиян по алиментам превысили 150 млрд рублей
В производстве ФССП было 1,6 млн дел на сумму 213,2 млрд руб. Напомним, число потенциально невыездных россиян на 1 ноября 2019 года составляло 3,4 млн человек.
Общество
Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
Футбол
ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
Экономика
Перевалка грузов в рижском порту сократилась на 25%
Перевалка грузов в рижском порту составила в январе около 2,1 миллиона тонн, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает местное информационное агентство LETA.
Политика
Россия ответила Польше на обвинение СССР в развязывании войны
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.