Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
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Футбол
«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом
«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.
Кино
В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony
Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Хуан Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Каракас после посещения нескольких стран.
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы
Министерство юстиции США подало в суд ходатайство, в котором дезавуировало предыдущее требование прокуроров по делу дать экс-партнеру и приятелю Дональда Трампа Роджеру Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы, говорится в документах суда.
Армия и оружие
В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Идлибе
Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация в Идлибе беспокоит Кремль.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Вышел трейлер игры с разрушенным Владивостоком
Происшествия
В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом
Ролик появился в Instagram 10 февраля. На кадрах видно, как люди в костюмах химзащиты и противогазах имитируют поимку зараженных людей.
Единоборства
Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек
В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.
Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки
Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш по запросу ангольских властей, сообщает Reuters.
Футбол
Почеттино признался, что хочет снова работать в АПЛ
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
Общество
Россия поставила в Китай 2 млн медицинских масок и медикаменты
РФ поставила Китаю 2 млн медицинских масок и необходимые медикаменты в качестве гуманитарной помощи.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Шоу-бизнес
Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.