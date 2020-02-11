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Происшествия В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом Ролик появился в Instagram 10 февраля. На кадрах видно, как люди в костюмах химзащиты и противогазах имитируют поимку зараженных людей.

Общество Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

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Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.