Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомости16:13

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:44

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service01:01
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:14, Ашберн
Футбол

«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.
Бомбардир.ру 16:54
Кино

В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony

Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Игромания.ру 11:03
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Piter.tv вчера в 05:06
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Политика

Хуан Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Каракас после посещения нескольких стран.
ТАСС 16:18
Политика

Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии

Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
ФАН 17:08
Авто

Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 05:17
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 09 февраля в 08:43
Политика

Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы

Министерство юстиции США подало в суд ходатайство, в котором дезавуировало предыдущее требование прокуроров по делу дать экс-партнеру и приятелю Дональда Трампа Роджеру Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы, говорится в документах суда.
РИА Новости 17:35
Армия и оружие

В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Идлибе

Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация в Идлибе беспокоит Кремль.
РБК 05:40
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек

Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Газета.Ru 17:48
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Общество

Вышел трейлер игры с разрушенным Владивостоком

Prim.News 14:13
Происшествия

В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

Ролик появился в Instagram 10 февраля. На кадрах видно, как люди в костюмах химзащиты и противогазах имитируют поимку зараженных людей.
Вести.Ru 09:12
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Единоборства

Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
КМВ Новости 14:28
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Общество

Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Инфорос 07:44
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек

В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.
РБК 15:36
Общество

Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки

Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш по запросу ангольских властей, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:43
Футбол

Почеттино признался, что хочет снова работать в АПЛ

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
Sport24.ru 14:49
Общество

Россия поставила в Китай 2 млн медицинских масок и медикаменты

РФ поставила Китаю 2 млн медицинских масок и необходимые медикаменты в качестве гуманитарной помощи.
ТАСС 12:59
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
РИА Новости 15:38
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 02:15
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru 16:10
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости 10:21
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Шоу-бизнес

Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна

Московский Комсомолец 13:07
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Российская газета 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
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