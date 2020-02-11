Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

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