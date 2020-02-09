Экономика

РБКРБКВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Банк анонсировал снижение ставок по ипотеке 7 февраля. Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
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Сниженную ставку 2,7% годовых по ипотечном займу получат вологжане

Московский Комсомолец09 февраля в 06:11

Набиуллина заявила о снижении ставки по ипотеке

iReactor09 февраля в 03:54

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:00

ВТБ снизил ставки по ипотеке

РИА Новости01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС01:01

ВТБ снижает ставки по всем ипотечным программам на 0,5 п.п

Интерфакс01:21

Новикомбанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 12:50
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Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Экономика

Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок.
Lenta.ru вчера в 21:35
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Футбол

Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в ФК «Монако»

Школа в Калтане не получила выплаты от ЦСКА после перехода футболиста Александра Головина в клуб «Монако».
Газета Кемерова вчера в 23:13
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Гаджеты

Новый складной телефон от Samsung показали на «Оскаре»

Samsung, который складывается Во время трансляции церемонии "Оскар" и накануне официальной презентации компания Samsung показала тизер-ролик с рекламой нового складного смартфона компании.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Forbes включил в рейтинг богатейших бизнесменов России новичка

Журнал Forbes обновил рейтинг "200 самых богатых бизнесменов России", внеся в него нового участника.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Взгляд.ру 01:21
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Экономика

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
Коммерсантъ вчера в 02:02
Общество

В России появятся новые справки о судимости

В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
9111.ru вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Экономика

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
РБК вчера в 23:00
Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика

Трамп попросит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться сокращения финансирования других государств на $11 млрд в следующем году и увеличения средств на противодействие угрозам со стороны России и Китая, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.
Известия 09 февраля в 17:16
Энергетика

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Российская газета 00:57
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском вчера в 04:04
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском 00:27
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 22:01
Общество

В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках

Федоров предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, согласно которой застройщик не сможет ставить цены на квартирах в новостройках, которые будут более чем на 50% превышать себестоимость строительства объекта.
Газета.Ru вчера в 22:31
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