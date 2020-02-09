Банк анонсировал снижение ставок по ипотеке 7 февраля. Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Политика Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Происшествия Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.

Гаджеты Новый складной телефон от Samsung показали на «Оскаре» Samsung, который складывается Во время трансляции церемонии "Оскар" и накануне официальной презентации компания Samsung показала тизер-ролик с рекламой нового складного смартфона компании.

Политика Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.

Политика Филиппины прекратили действие военного договора с США Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

Экономика Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.

Общество В России появятся новые справки о судимости В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.

Экономика Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.

Спорт Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.

Политика Трамп попросит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам Президент США Дональд Трамп намерен добиваться сокращения финансирования других государств на $11 млрд в следующем году и увеличения средств на противодействие угрозам со стороны России и Китая, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

Энергетика В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.