Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

В Волгоградской области ипотечные ставки на историческом минимуме

Московский Комсомолец02:51

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38

Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке

iReactor02:23

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Интерфакс02:54

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:00

Новикомбанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 12:50
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Общество

В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Здоровье

Челябинские власти нашли подходящее место для карантинного центра

Губернатор Алексей Текслер отметил, что причина сложившейся ситуации в отсутствии разъяснительно-информационной работы со стороны властей.
Polit74.ru вчера в 01:08
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Здоровье

Эксперт оценил ситуацию вокруг круизного лайнера в Японии

RT на русском вчера в 14:24
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Кино

Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале

Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Комсомольская правда вчера в 08:53
Армия и оружие

ВДВ России и спецназ Белоруссии проведут под Псковом учения

Совместные учения ВДВ России и Сил спецопераций ВС Белоруссии пройдут 18−21 февраля на территории Псковской области, 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 21:07
Происшествия

В Москве поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово

Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги.
ТАСС 02:50
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru вчера в 04:42
Политика

Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в связи с планируемым внесением изменений в основной закон, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
РИА Новости 02:27
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Хоккей

НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль

МИР 24 00:06
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Система С-500 сможет перехватывать цели в верхних слоях атмосферы

Генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов в интервью Аркадию Мамонтову сообщил о способности перспективной зенитной ракетной системы С-500 перехватывать цели за сотни километров от Земли.
Военное дело вчера в 09:35
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 00:46
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 16:44
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru вчера в 09:59
Здоровье

Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Аргументы недели вчера в 02:37
Политика

Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Lenta.ru 02:27
Энергетика

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
РБК 02:36
Наука

Высокий уровень тестостерона увеличивает риск развития рака

Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с повышенным риском развития рака простаты.
ToDay News Ufa 02:49
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Экономика сегодня вчера в 02:27
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
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