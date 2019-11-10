Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п. п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.
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«Счастливые родители троих детей и обладатели ипотеки»: как снизить свое кредитное бремя?
БИЗНЕС Online10 ноября в 01:02
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
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