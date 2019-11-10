Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п. п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

ТАСС03:14

Российские банки готовятся снизить ставки по ипотеке

Толк09 ноября в 00:48

В порядке жилой очереди

Российская газета10 ноября в 09:18

Российские банки могут снизить ставки по ипотеке

Область 4509 ноября в 05:05

Банк «Интеза» предлагает потребкредит «Дари эмоции» по ставке 11,4%

Банки.ру02:29

«Счастливые родители троих детей и обладатели ипотеки»: как снизить свое кредитное бремя?

БИЗНЕС Online10 ноября в 01:02

Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей

ФедералПрессвчера в 00:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске

Коммерсантъ вчера в 23:45
Политика

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

В список регионов-лидеров по уровню доверия президенту России вошли Крым, Чечня, Брянская и Липецкая области.
URA.Ru 10 ноября в 12:05
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

Life.ru вчера в 13:31
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Медиазона вчера в 04:58
Политика

В Киеве начался митинг против создания рынка земли

У здания Верховной рады в Киеве проходит акция протеста против создания рынка земли, который позволит иностранцам и иностранным компаниям покупать землю, передает телеканал «Прямой».
Rambler News Service 03:36
Армия и оружие

«Наиболее угрожающий» сценарий войны между Россией и Украиной раскрыли в Киеве

Бомбардировка Киева является «наиболее угрожающим» сценарием вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
Аргументы недели 02:09
Экономика

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС 10 ноября в 16:01
Происшествия

Омбудсмен сообщила о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика

Врачи оценивают состояние мальчика, выпавшего из окна на северо-востоке Москвы вместе с матерью и сестрой, как стабильно тяжелое.
РБК 02:50
Здоровье

Депздрав: Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета

Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета.
Агентство Москва 00:20
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет 03:39
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Футбол

Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Футбол

Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Взгляд.ру 01:03
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Хоккей

Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Общество

Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Футбол

Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru вчера в 16:59
Общество

Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс

Как сообщили в Минприроды, в них глава министерства призвал региональных чиновников принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине регоператоров.
Znak.com 03:04
Политика

Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был бы рад возобновлению сотрудничества России и Украины в космической отрасли.
Комсомольская правда 03:22
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное