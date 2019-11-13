Экономика

РБКРБКВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит
 пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.
Коммерсантъ12 ноября в 04:18

Подробнее о событии

Банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 16:41

Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке

Банки.рувчера в 05:39

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Коммерсантъ12 ноября в 04:18

Банк ВТБ в четвертый раз в этом году понижает ипотечные ставки

Единый банк12 ноября в 16:30

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

РБК12 ноября в 04:08

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Стерлеград12 ноября в 03:14

Совкомбанк снизил ставки по ипотеке до 8,69%

Плас11 ноября в 06:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб.
Ведомости вчера в 05:00
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости 01:46
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Гаджеты

Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch

Китайский производственный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch.
iXBT.com 00:39
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Политика

Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:31
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Футбол

КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
News.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.
RT на русском 01:19
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

MedikForum.ru вчера в 21:25
Культура

В Петербурге стартует международный культурный форум

Московский Комсомолец 00:43
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru вчера в 06:55
Политика

Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Армия и оружие

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 12 ноября в 15:41
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота

Pravda.Ru 12 ноября в 08:31
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Футбол

ФНЛ. «Ротор» принял поздравления с выходом Премьер-лигу

Матч 22-го тура «Химки» – «Ротор» многие считали определяющим.
РИАЦ 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное