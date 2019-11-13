Экономика
РБКВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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с чего всё началось
Теперь, как и прогнозировал на днях портал ЕРЗ.РФ, кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке ИЖК от 8,6% годовых, а рефинансирование ипотеки другого банка стало возможно под 9%, сообщила пресс-служба кредитной организации.Единый ресурс застройщиков12 ноября в 08:52
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Банк ВТБ снизил ставку на все свои ипотечные продукты на 0,4 п.п
Единый ресурс застройщиков12 ноября в 08:52
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