с чего всё началось

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Происшествия Власти Приамурья окажут помощь родным жертв стрельбы в колледже Власти Приамурья намерены оказать помощь родным погибших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске.

Политика Моралес обвинил США в организации госпереворота в Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил США в организации протестов и беспорядков, которые привели к его отставке.

Шоу-бизнес Собчак ответила на критику Михалкова На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Политика Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бразилию. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Гаджеты Motorola представила складной RAZR с гибким экраном Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.

Происшествия СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".

Шоу-бизнес Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Технологии Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Общество Первый европейский завод Tesla будет построен в Берлине Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования.

Происшествия СК заявил о распространении недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске СК РФ призвал СМИ не распространять недостоверные данные об инциденте со стрельбой в Благовещенске, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Общество В Екатеринбурге проверят павильон с тараканами и шаурмой В Екатеринбурге Роспотребнадзор и полиция проверят павильон, торгующий шаурмой и другой выпечкой, приготовленной якобы в антисанитарных условиях.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Происшествия На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.

Общество ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".

Автоспорт Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля» Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".

Политика Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.

Авто Ferrari представила новое купе Roma Разработчики автомобильной компании Ferrari представили новую дорожную модель, представляющую собой четырехместное купе Roma.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Армия и оружие Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2 Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.