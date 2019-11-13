Экономика
РБКВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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с чего всё началось
«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.Коммерсантъ12 ноября в 04:18
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Российская газета 01:00
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Российская газета 07:06
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РБК 06:35
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
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Известия вчера в 20:10
Политика
Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
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Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
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Lenta.ru вчера в 12:47
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Политика
Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти
Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».
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Общество
Борцы с экстремизмом в Кузбассе приняли число 55 за свастику
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Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
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Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
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