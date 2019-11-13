с чего всё началось

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Происшествия В колледже в Благовещенске произошла стрельба В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Политика Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Футбол Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.

Политика Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.

Происшествия СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.

Политика Министр обороны Украины назвал Россию врагом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.

Общество Минюст начал внеплановую проверку ФБК Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Экономика Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист».

Фигурное катание Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Политика Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.

Экономика В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Политика Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Общество Во «ВКонтакте» появятся дизлайки Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.

Политика МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок» Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.

Политика Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.

Политика Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.

Происшествия Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.

Экономика Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России» Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.