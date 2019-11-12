с чего всё началось

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Политика Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям Московская премьера российско-итальянского фильма Андрея Кончаловского "Грех" о скульпторе Микеланджело Буонарроти состоялась в киноцентре "Октябрь" в понедельник.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.

Происшествия Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.

Политика На Украине открыли уголовное дело в отношении Соловьева Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Хоккей Canada Russia Series. Молодые россияне сравняли счет в серии Молодежная сборная России провела в Канаде четвертый матч традиционной серии Canada Russia Series.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Шоу-бизнес Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Общество Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.

Политика Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Политика Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Экономика Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.