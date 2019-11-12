Экономика
РБКВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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с чего всё началось
«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.Коммерсантъ04:18
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