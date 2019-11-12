с чего всё началось

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование имеющейся ипотеки другого банка возможно под 9%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Общество Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства, промышленности и для купирования биологических угроз.

Космос SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.

Авто В России стартовали продажи обновлённого Lexus GX 460 Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.

Спорт WADA планирует лишить РУСАДА статуса соответствия Глава WADA Крэйг Риди заявил, что его организация намерена лишить РУСАДА статуса соответствия после доклада экспертов, сообщает РИА "Новости".

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Экономика Сбербанк опробует доставку карт клиентам Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.

Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество В России предложили сократить период использования шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фотографии Татьяна Навка опубликовала совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк в своем Инстаграм.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Политика Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство в отставку Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.

Шоу-бизнес Дочь Виктории Бони из-за травмы оказалась на костылях Анджелина получила травму ноги и теперь вынуждена передвигаться с помощью костылей.

Общество Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.

Общество Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.

Технологии Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.