Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Один из крупнейших банков России ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, до 7,4%. Кредит под такой процент могут получить клиенты при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьи, у которых с начала года родился второй или последующий ребенок.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34

Абсолют Банк снизил ставки по ипотеке до 8,1%

ЛюдиИпотеки.рф03 августа в 03:19

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ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
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Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте

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Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

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Общество

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Общество

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Общество

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Фигурное катание

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Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
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Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
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Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
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