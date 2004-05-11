Экономика
КоммерсантъВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Один из крупнейших банков России ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, до 7,4%. Кредит под такой процент могут получить клиенты при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьи, у которых с начала года родился второй или последующий ребенок.
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Происшествия
Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте
Эхо Москвы 03:31
Шоу-бизнес
Помолодевшая Ирина Пегова сменила имидж
RuNews24.ru 02:04
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Общество
За сутки в России выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса
В 83 регионах России за последние сутки выявили 5169 новых случаев заболевания коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 03:40
Общество
ВТБ начнет идентифицировать клиентов по смартфону
ВТБ планирует запустить идентификацию клиентов по уникальному номеру смартфона — MAC-адресу.
Коммерсантъ 03:10
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза вчера в 05:54
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Энергетика
Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ в августе
Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн тонн нефти в Белоруссию, из них 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу, — сказал Тищенко.
News.ru 03:10
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Премьер-министр Польши считает «Северный поток-2» угрозой для Европы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает российский газовый проект «Северный поток-2» угрозой для Европейского региона.
СОРОКА вчера в 05:18
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Минимальная цена Apple iMac составляет 1800 долларов, максимальная комплектация обойдется в 8800 долларов.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
РИА Новости 04:19
Происшествия
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Российская газета 04:01
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Происшествия
Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
Lenta.ru 01:25
Авто
Nissan показал салон нового кроссовера Magnite
В компании заявили, что "Magnite изменит правила игры в классе субкомпактных кроссоверов". Никакой другой информации Nissan не опубликовал.
Российская газета 03:02
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 22:42
Общество
За сутки в России умерли 139 пациентов с COVID-19
По абсолютному количеству умерших в результате заболевания COVID-19 Россия занимает 11-е место в мире, лидируют США, где жертвами инфекции стали более 160 тыс. человек.
РБК 03:47
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем канале в TikTok представил полузащитника Остона Урунова.
РИА Новости 04:27