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Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.В источнике
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