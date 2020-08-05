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ИА БанкИнформСервис
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34
Интерфакс

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32
РИА Новости

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
ТАСС

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

ТАСС02:02
Банки.ру

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00
РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
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Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии

"Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров, двигаясь со скоростью 85 километров в час", - заявила прокурор, оглашая обвинение.
РИА Новости04:42
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На старинном заводе Сысерти открывается творческий кластер

На территории заброшенного завода Турчаниновых-Соломирских 8 и 9 августа открывается творческий кластер.В рамках работы строительного лагеря Ural Creative Camp волонтеры из Екатеринбурга и других городов благоустраивали пространство железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти.
It`s My Cityвчера в 08:43
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