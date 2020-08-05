Экономика
РБКВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых. Такая же ставка распространяется на рефинансирование ипотеки для клиентов других банков.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 02:50
Общество
В Калининградской области выздоровели 81% заболевших коронавирусом
В Калининградской области выписали 81% пациентов (2 378 человек), переболевших COVID-19.
Клопс вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Происшествия
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи.
ТАСС 03:15
Общество
В метро Петербурга ограничили вход без масок
Без маски работники метрополитена могут просто не пустить петербуржца в метро.
АБН 04:20
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Общество
ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании
Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
Происшествия
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Российская газета 04:01
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Экономика
В Севастополе сумма одобренных субсидий составила 50 миллионов рублей
Размер субсидии на компенсацию затрат на профилактику коронавирусной инфекции составляет 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и дополнительно 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Вести.Севастополь 03:18
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Здоровье
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека
Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском 03 августа в 12:51
Гаджеты
Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4
По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ru вчера в 12:34
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Политика
Медведев предложил усложнить правила въезда трудовых мигрантов
Процедура предоставления мигрантам права на работу в России может усложниться, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Компания 03 августа в 11:52
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В «Зените» Бранислав стал обладателем двух титулов Чемпиона, а также одного Кубка России.
Честный рейтинг букмекеров 03:58
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 70 случаев коронавируса
Общее число скончавшихся в Пермском крае составляет 265 человек.
Evo-rus.com 03 августа в 07:56