Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых. Такая же ставка распространяется на рефинансирование ипотеки для клиентов других банков.

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

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