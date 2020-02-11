Экономика
Деловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых
ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
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Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Наука
Стало известно, как долго коронавирус живет на предметах
Ученые изучили, как долго коронавирус живет на предметах, сообщает РИА Новости.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Политика
Украина пересчитает население Крыма с помощью спутника
Украина обсудила с ООН проведение переписи населения в Крыму и на Донбассе.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ
Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
В Белоруссии могут «осовременить» герб
Последний раз герб Белоруссии меняли в 2012 году — было скорректировано число лепестков на цветах льна, а также изменились шрифты и оттенки.
Политика
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
Энергетика
Газпром приостановил переговоры по газу с КНР из-за коронавируса
Компания «Газпром» из-за распространения коронавируса приостановила переговоры по новым маршрутам поставок газа в Китай.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге
Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram опубликовала фото со светского мероприятия, которое проходило в особняке Art Maison на Большой Никитской.
Общество
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах
Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Политика
В Варшаве анонсировали встречу глав МИД Польши и России
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Володин: Неприменение статьи об ОПГ к бизнесу повысит его защиту
Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов, которые в том числе ограничивают возможность применять статью Уголовного кодекса об ответственности за создание ОПГ в отношении бизнеса, а также смягчат наказание за нарушение валютного законодательства.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Количество зараженных новым коронавирусом на круизном корабле Diamond Princess в Японии увеличилось до 218.
Общество
Госдума не стала запрещать новое повышение пенсионного возраста
Проект, запрещающий увеличение пенсионного возраста, был отклонён в первом чтении Документ, предполагающий мораторий до января 2030 года на увеличение возраста, дающего право гражданам на страховую пенсию по старости, был предложен на рассмотрение Думы РФ депутатами от партий КПРФ и "Справедливая Россия".