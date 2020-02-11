Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
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