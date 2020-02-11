ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

Политика Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17 Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Политика Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Происшествия Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».

Экономика Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Происшествия Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Здоровье Саратовских школьников кормят обедом на 87 рублей день Как рассказала руководитель комитета по образованию администрации Лариса Ревуцкая, на сегодняшний день в 83 стационарных столовых есть возможность готовить продукцию от начального до конечного цикла.

Шоу-бизнес Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.

Политика Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Экономика Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.