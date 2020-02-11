Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости11 февраля в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русском11 февраля в 02:47

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РБК11 февраля в 01:44

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ11 февраля в 01:38

Ипотека снова дешевеет

Ведомости11 февраля в 16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС11 февраля в 01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service11 февраля в 01:01
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RT на русском 05:16
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Экономика

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На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 11 февраля в 10:21
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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Происшествия

Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Известия 04:32
Экономика

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Известия 03:52
Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Коммерсантъ 04:07
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Политика

Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кино

Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс «Охота»

Российская газета вчера в 07:35
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Саратовских школьников кормят обедом на 87 рублей день

Как рассказала руководитель комитета по образованию администрации Лариса Ревуцкая, на сегодняшний день в 83 стационарных столовых есть возможность готовить продукцию от начального до конечного цикла.
Регион 64 05:17
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии

Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
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Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:33
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
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Экономика

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«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»

CyberSport.ru 03:09
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Новый Renault Logan заметили на тестах

Новый Renault Logan был замечен во время тестовых испытаний на юге Европы.
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

РИА Новости 01:52
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

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RT на русском 03:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
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Гвардиола рассказал о возможном увольнении после матчей с «Реалом»

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Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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