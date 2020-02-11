Экономика
Деловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых
ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
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Биатлон
Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой
За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Кино
Данила Козловский оправдался за фильм «Чернобыль: Бездна»
Общество
Газпром приостановил переговоры по газу с КНР из-за коронавируса
Компания «Газпром» из-за распространения коронавируса приостановила переговоры по новым маршрутам поставок газа в Китай.
Футбол
Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»
Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
Политика
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку
Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Политика
Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Экономика
Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»
Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Общество
Защита обвиняемых по делу MH17 примет участие в заседании суда в Гааге
Защита обвиняемых по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777 примет участие в судебном заседании в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от российского предложения судить фигурантов дела в России.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Футбол
РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Авто
BMW отзывает более 1,6 тыс. автомобилей в России
Компания BMW отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-Series (E46).
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Политика
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Киев инициировал проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных ему территориях Донбасса, оно состоится 20 февраля, сообщил МИД Украины, передаёт РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.