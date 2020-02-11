Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта. Альфа-банк уменьшил ставки на 0,4 п.п. — до 7,99% на строящееся жилье и до 8,39% на жилье вторичного рынка.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомостивчера в 16:13

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.mediaвчера в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новостивчера в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАССвчера в 01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Serviceвчера в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБКвчера в 01:44
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ 04:28
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

Отказы российским гражданам во въезде в Израиль разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.
REGNUM 18:57
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости 22:46
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Происшествия

Конфликт в такси между пассажиркой и водителем закончился дракой

Вести.Ru 22:28
Общество

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.
Интерфакс 14:38
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Футбол

«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
РБК 12:17
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС 22:10
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия 20:51
Экономика

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средняя пенсия в 2020 году будет около 15 000 рублей, а страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров — 16 400 рублей.
REGNUM 22:25
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Гаджеты

Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
The GEEK 02:08
Политика

Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое

Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Грани.ру 03:29
Политика

Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 13:45
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ 22:29
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Экономика

На российском пивном рынке сменился лидер

В России впервые за 20 лет сменился лидер по производству пива. Об этом пишет газета «Ведомости».
Lenta.ru 19:05
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК 15:42
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM вчера в 07:19
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

REGNUM 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
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