Экономика
КоммерсантъВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке
ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта. Альфа-банк уменьшил ставки на 0,4 п.п. — до 7,99% на строящееся жилье и до 8,39% на жилье вторичного рынка.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль
Отказы российским гражданам во въезде в Израиль разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Общество
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Футбол
«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу
Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Экономика
На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средняя пенсия в 2020 году будет около 15 000 рублей, а страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров — 16 400 рублей.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Политика
Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое
Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Политика
Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Экономика
На российском пивном рынке сменился лидер
В России впервые за 20 лет сменился лидер по производству пива. Об этом пишет газета «Ведомости».
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия