Экономика

Мой БрянскМой БрянскВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения Банка России

Ранее ЦБ в шестой раз подряд понизил ключевую ставку. Банк ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта, говорится в сообщении кредитной организации, передаёт РБК.
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Ипотека снова дешевеет

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Orenburg.mediaвчера в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

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Rambler News Serviceвчера в 01:01

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Коммерсантъвчера в 01:38
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Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
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Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

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Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Россиянин Попов отчислен из UFC

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За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
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Авто

Специалисты изучили обновленную Lada 4x4

Обновленный внедорожник Lada 4x4 поступил к российским дилерам в середине января.
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Наука

Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены

Недавно американские ученые протестировали робота, который берет кровь из вены, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.
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Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Газета.Ru 14:16
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Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму

Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Ученые в Тамбове создали комплекс для получения энергоэффективного биотоплива из помета

Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали высокопроизводительный комплекс получения биотоплива из птичьего помета, лузги и других отходов, возникающих в больших количествах на предприятиях АПК.
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Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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Китай подготовил к старту новую тяжёлую ракету-носитель, предназначенную для выведения грузов в ближний космос

Китайские учёные разработали эту модификацию ракеты на основе первого тяжёлого космического носителя с максимальной грузоподъёмностью до 25 тонн.
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Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки — гражданки РФ

Суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы.
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Россия предложила Турции определить отношения с США

Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

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Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Газета.Ru 06:42
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Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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