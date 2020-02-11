Экономика
Мой БрянскВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения Банка России
Ранее ЦБ в шестой раз подряд понизил ключевую ставку. Банк ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта, говорится в сообщении кредитной организации, передаёт РБК.
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:44, Ашберн
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек
В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Армия и оружие
США намерены поддерживать Турцию в конфликте с Сирией
Нападение на турецких военнослужащих в Идлибе «немыслимо» и «выходит за рамки», считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Футбол
Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ
Культура
Выставка «Семь девушек» откроется в Москве в честь 100-летия Башкортостана
Ярким завершением празднования 100-летия республики Башкортостан станет открытие выставки картин "Семь девушек" в Полномочном представительстве республики при Президенте РФ.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Единоборства
Россиянин Попов отчислен из UFC
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Авто
Специалисты изучили обновленную Lada 4x4
Обновленный внедорожник Lada 4x4 поступил к российским дилерам в середине января.
Наука
Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены
Недавно американские ученые протестировали робота, который берет кровь из вены, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Экономика
Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Наука
Ученые в Тамбове создали комплекс для получения энергоэффективного биотоплива из помета
Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали высокопроизводительный комплекс получения биотоплива из птичьего помета, лузги и других отходов, возникающих в больших количествах на предприятиях АПК.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Космос
Китай подготовил к старту новую тяжёлую ракету-носитель, предназначенную для выведения грузов в ближний космос
Китайские учёные разработали эту модификацию ракеты на основе первого тяжёлого космического носителя с максимальной грузоподъёмностью до 25 тонн.
Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки — гражданки РФ
Суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы.
Армия и оружие
Россия предложила Турции определить отношения с США
Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.