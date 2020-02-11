Экономика
РБКВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 п.п, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. С 11 февраля кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, а рефинансирование ипотеки другого банка — 8,5%.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 п.п., до 6 % годовых
НИА-Кузбасс09 февраля в 23:04
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции
Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Общество
Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у порта Йокогама.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Гаджеты
AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500
Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Экономика
Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК
Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Шоу-бизнес
Жена старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Жена старшего внука очень нравилась Елизавете II, и королева опечалена новостью об их разводе.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Футбол
Хорен Байрамян: Готовимся по максимуму, чтобы порадовать болельщиков
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о работе на сборах и подвел итоги Кубка Париматч Премьер.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Футбол
Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Здоровье
Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек
Число погибших от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, на 11 февраля составляет 1018 человек.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Шоу-бизнес
Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.