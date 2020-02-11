Экономика

РБКРБКВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 п.п, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. С 11 февраля кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, а рефинансирование ипотеки другого банка — 8,5%.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русском02:47

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Коммерсантъ01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:00

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РИА Новости01:04

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ТАСС01:01

С 11 февраля банк «ВТБ» снижает ставки по ипотеке

Сибдом02:19

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