Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
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Сниженную ставку 2,7% годовых по ипотечном займу получат вологжане
Московский Комсомолец09 февраля в 06:11
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
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Экономика
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