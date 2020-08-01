Финансы
Московский КомсомолецВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта. При этом банк решил не изменять ставку по накопительному счету.
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с чего всё началось
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка на сайте. Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта.ПРАЙМвчера в 01:43
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