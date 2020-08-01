ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка на сайте. Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта.

с чего всё началось

Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта. При этом банк решил не изменять ставку по накопительному счету.

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 1,1K

Политика Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе. 12

Здоровье Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения При резком похудении, по словам врача, происходит резкий выброс токсинов в кровь. Организм в результате травится собственным жиром. 1

Наука Мухи из Австралии получили названия в честь персонажей Marvel Мухи вида Daptolestes illusiolautus получили название в честь Локи, а Daptolestes feminategus был назван Черной вдовой из-за внешней схожести с героиней комиксов.

Общество Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин. 111

Здоровье На Украине начали действовать новые правила карантина С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,7K

Космос Частная компания построит ядерный реактор для Луны Министерство энергетики США совместно с NASA запускают проект по созданию ядерного реактора для Марса и Луны. 23

Политика Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов. 633

Политика Путин поздравил десантников с праздником Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.

Общество Названы самые популярные товары в российских магазинах Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок. 69

Хоккей Нападающий «Виннипега» получил тяжелую травму в матче с «Калгари» В начале матча нападающий «Виннипега» Марк Шайфли получил тяжелую травму левой ноги: 27-летний хоккеист получил повреждение во время силового приема от игрока «Калгари» Мэттью Ткачака.

Здоровье 108 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки выявили 108 новых инфицированных, выздоровели еще 19 пациентов, 4 носителя COVID-19 скончались, в том числе один непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений. 845

Происшествия В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов «Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении. 7

Общество В России с августа начнут выплачивать новое пособие Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных. 99