ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка на сайте. Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта.

с чего всё началось

Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта. При этом банк решил не изменять ставку по накопительному счету.

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

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