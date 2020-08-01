Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта. При этом банк решил не изменять ставку по накопительному счету.
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с чего всё началось

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка на сайте. Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта.
ПРАЙМвчера в 01:43

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ВТБ снизил ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 02:52

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

ПРАЙМвчера в 01:43

Банк ВТБ понизил ставки по вкладам

REGNUMвчера в 02:28

ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам

Известиявчера в 02:06

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Московский Комсомолецвчера в 01:57

Банк ВТБ понизил процентные ставки по вкладам

ИА Красная Веснавчера в 02:39

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Взгляд.рувчера в 01:37
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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Общество

Поклонская захотела приехать в Крым со спецназом

Lenta.ru вчера в 23:10
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Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК 31 июля в 22:35
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Футбол

«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

Евро-футбол.ру вчера в 14:12
Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

Российская газета вчера в 17:01
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Политика

Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы

Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Общество

В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
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Космос

Частная компания построит ядерный реактор для Луны

Министерство энергетики США совместно с NASA запускают проект по созданию ядерного реактора для Марса и Луны.
Vevby.ru 30 июля в 00:57
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
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Здоровье

В Казахстане зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 1226 случаев COVID-19 и 5181 случай пневмонии, имеющей признаки коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Интерфакс 00:59
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Авто

В России вступили в действие новые правила для владельцев авто

После изменений в правилах большие трудности ждут владельцев машин с правым рулем.
Anonsens 31 июля в 19:01
Экономика

Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть

По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
Российская газета 31 июля в 23:09
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
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Экономика

Прожиточный минимум в Татарстане во II квартале вырос на 4,5%

Прожиточный минимум в I квартале составлял 9,252 тыс. рублей. Таким образом, показатель увеличился на 4,5%.
Интерфакс - Россия 31 июля в 03:16
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
2,1K
Общество

Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

OAnews вчера в 06:58
1
Футбол

15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс вчера в 10:07
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
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Политика

Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 23:36
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Авто

Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года

Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года.
Деловое.ТВ 30 июля в 07:53
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Здоровье

Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал о симптомах гепатита В

В новостном портале "Известия" сообщается, что увеличение объема живота и отёк ног говорит о симптомах гепатита В. Об этом вчера, первого августа, в эфире радио "Говорит Москва" заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Чавдар Павлов, передает источник.
Ёлдаш вчера в 18:15
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 31 июля в 10:20
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