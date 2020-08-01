Финансы
Московский КомсомолецВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта. При этом банк решил не изменять ставку по накопительному счету.
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с чего всё началось
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка на сайте. Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта.ПРАЙМвчера в 01:43
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Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Общество
Поклонская захотела приехать в Крым со спецназом
Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Футбол
«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт
Евро-футбол.ру вчера в 14:12
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
Российская газета вчера в 17:01
Политика
Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы
Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Общество
В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Министерство энергетики США совместно с NASA запускают проект по созданию ядерного реактора для Марса и Луны.
Vevby.ru 30 июля в 00:57
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Здоровье
В Казахстане зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19
В Казахстане за сутки выявлено 1226 случаев COVID-19 и 5181 случай пневмонии, имеющей признаки коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Интерфакс 00:59
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Авто
В России вступили в действие новые правила для владельцев авто
После изменений в правилах большие трудности ждут владельцев машин с правым рулем.
Anonsens 31 июля в 19:01
Экономика
Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть
По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
Российская газета 31 июля в 23:09
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Экономика
Прожиточный минимум в Татарстане во II квартале вырос на 4,5%
Прожиточный минимум в I квартале составлял 9,252 тыс. рублей. Таким образом, показатель увеличился на 4,5%.
Интерфакс - Россия 31 июля в 03:16
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Общество
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
OAnews вчера в 06:58
Футбол
15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс вчера в 10:07
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Политика
Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 23:36
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года.
Деловое.ТВ 30 июля в 07:53
Здоровье
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал о симптомах гепатита В
В новостном портале "Известия" сообщается, что увеличение объема живота и отёк ног говорит о симптомах гепатита В. Об этом вчера, первого августа, в эфире радио "Говорит Москва" заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Чавдар Павлов, передает источник.
Ёлдаш вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 31 июля в 10:20