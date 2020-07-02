Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
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