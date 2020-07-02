Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Общество
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout
Известия вчера в 20:06
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
Трамп связал рост числа случаев коронавируса в США с тестированием
Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в США объясняется массовым тестированием, лучшим в мире.
Известия 01:28
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin
Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:01
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor 01 июля в 02:54
Общество
В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Власти Соединенных Штатов заявили о ликвидации так называемой автономной зоны Капитолийского холма в Сиэтле.
Свободная Пресса 01 июля в 23:23
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказала о том, как наладить метаболизм и гормональный фон после самоизоляции.
Live24 01 июля в 13:34
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие
Российские военные испытали ядерную крылатую ракету «Буревестник»
Военное дело вчера в 07:25
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:39
Киберспорт
За игрой стримеров в новый шутер от Ubisoft следили 450 тысяч человек
Шутер вызвал такой интерес у геймеров, что за трансляцией на Twitch следили больше 450 тысяч человек.
Ореанда-Новости 01:22
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 01 июля в 08:59
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей вчера в 09:57
Кино
Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме
Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости.
Piter.tv 00:57
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
Футбол
«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу
Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт вчера в 17:58