Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
Невские Новости вчера в 13:30
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
RT намерен отсудить по 500 тыс. рублей у Навального и Соболь
Москва, 3 июля 2020, 10:23 — REGNUM Телеканал Russia Today потребовал от блогера Алексея Навального, юриста Любови Соболь и портала Znak.com удаления недостоверной информации, а также компенсации в размере 500 тыс. рублей с каждой стороны.
REGNUM 03:23
Гаджеты
Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов
Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:44
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
CT news вчера в 09:17
Кино
По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал
На портале Screen Rant появилась новость о съемках телесериала по мотивам видеоигры My Friend Pedro.
RuNews24.ru 02:36
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com вчера в 09:08
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Политика
В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем
День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com вчера в 04:14
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео
Военнослужащие Сирийской арабской армии, которые дислоцируются на одном из КПП вдоль дороги Хасаке - Тель-Брак на северо-востоке Сирии проявили решительность и перехватили американский конвой, попытавшийся проехать через этот контрольно-пропускной пункт.
Shraibikus News 02:14
Общество
«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами
Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места.
Lenta.ru 03:21
Политика
«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Здоровье
Пособие до 60 000 рублей получит часть россиян в ближайшие два месяца
Многие россияне в ближайшие два месяца смогут получить дополнительные денежные пособия, средства на выплату которых выделят из федеральной казны по поручению главы государства Владимира Путина.
Live24 02:18
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели вчера в 11:49
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Авто
«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле
Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
ПРАЙМ 02:24
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
ТАСС 03:23
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Игры
2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70
2K Games заявила, что стоимость базового издания NBA 2K21 на консолях следующего поколения составит $70.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Футбол
«Арсенал» может возглавить бывший тренер «Анжи»
Наставник "Чайки" Магомед Адиев имеет шансы вернуться в РПЛ. Специалист может возглавить тульский "Арсенал", информирует "Спорт-Экспресс".
Sport.ru 02:29