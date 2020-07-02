Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
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Сбербанк значительно снизил доходность рублевых вкладов

Единый банк04:09

Российские банки снижают ставки по депозитам в рублях

ПРАЙМвчера в 12:00

В Сбербанке снизили ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Москва 24вчера в 09:50

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБКвчера в 08:37

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфаксвчера в 07:18

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

РИА Новостивчера в 06:15

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 07:02
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Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
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Наука

В Японии разработали материал прочнее алмаза

Ученые из Цукубского университета в Японии создали новый материал на основе углерода, который по твердости превосходит алмаз.
МИР 24 вчера в 07:24
Общество

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов

Черкесск, 3 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали пять членов экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 03:16
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Политика

Памфилова назвала бесспорной легитимность голосования по поправкам

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала бесспорной легитимность всероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия 04:20
Общество

В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом

В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев.
Lenta.ru вчера в 09:38
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Культура

Илон Маск опроверг слухи о работе с Ethereum

Илон Маск ответил канадскому актеру Уильяму Шетнеру, который в прошлом году написал в Twitter, что вместе с Маском и Виталиком Бутериным решает, что создать на основе Ethereum.
РБК 04:12
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

REGNUM 01:41
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Футбол

Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»

Российская газета 01:54
Политика

Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° вчера в 14:12
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Футбол

«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
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Происшествия

Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге

Lenta.ru 03:09
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Политика

В Казахстане воздвигли памятник Назарбаеву

Lenta.ru 04:07
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Политика

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
РБК 03:36
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов нежно поздравил бывшую жену с днем рождения

40-летний Эмин Агаларов посвятил трогательный пост 35-летней Лейле Алиевой.
Passion.ru вчера в 18:16
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Здоровье

Коронавирус в Свердловской области подтвержден у 227 человек

За сутки коронавирус в Свердловской области подтвержден у 227 человек. Новые случаи выявлены в Кировграде и Невьянске.
Твой Континент 03:42
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Политика

Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение

Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
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Экономика

Губернатор Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов выступил с предложением ввести в России утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие.
Газета.Ru 02:58
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Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
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