Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Наука
В Японии разработали материал прочнее алмаза
Ученые из Цукубского университета в Японии создали новый материал на основе углерода, который по твердости превосходит алмаз.
МИР 24 вчера в 07:24
Общество
ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов
Черкесск, 3 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали пять членов экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 03:16
Политика
Памфилова назвала бесспорной легитимность голосования по поправкам
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала бесспорной легитимность всероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия 04:20
Общество
В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом
В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев.
Lenta.ru вчера в 09:38
Культура
Илон Маск опроверг слухи о работе с Ethereum
Илон Маск ответил канадскому актеру Уильяму Шетнеру, который в прошлом году написал в Twitter, что вместе с Маском и Виталиком Бутериным решает, что создать на основе Ethereum.
РБК 04:12
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° вчера в 14:12
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
В Казахстане воздвигли памятник Назарбаеву
Lenta.ru 04:07
Политика
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
РБК 03:36
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов нежно поздравил бывшую жену с днем рождения
40-летний Эмин Агаларов посвятил трогательный пост 35-летней Лейле Алиевой.
Passion.ru вчера в 18:16
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Здоровье
Коронавирус в Свердловской области подтвержден у 227 человек
За сутки коронавирус в Свердловской области подтвержден у 227 человек. Новые случаи выявлены в Кировграде и Невьянске.
Твой Континент 03:42
Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Экономика
Губернатор Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов выступил с предложением ввести в России утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие.
Газета.Ru 02:58
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04