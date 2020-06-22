Экономика
РБКВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка. Теперь семьи, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, могут получить кредит на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке по ставке 7,9% (при комплексном страховании).
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Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
На полюс холода пришла аномальная жара
В город Верхоянск, который находится в Якутии и известен как один из полюсов холода, пришла аномально жаркая погода.
Общественная служба новостей 02:45
Происшествия
Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием Верзилова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 05:06
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Происшествия
ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник
По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов.
Вести.Ru 03:51
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Наука
28 новых вирусов обнаружено в ледяном слое Тибета
В образцах керна, который получили с ледяных пластов Гулия близ гор Кунлун Тибетского нагорья, группа ученых из России, Китая, Италии и США обнаружили 28 незнакомых вирусов.
Live24 04:33
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
ГлобалМСК.ру вчера в 07:18
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова
Народные новости 04:29
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Общество
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Общество
Волгоградская область вошла в двадцатку самых пессимистичных регионов
Волгоградская область вошла в двадцатку регионов по уровню их пессимизма, заняв в ней 19-е место.
Блокнот Волгоград 03:47
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru вчера в 13:07
Авто
Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Еще 95 россиян умерли от коронавируса
Как оказалось, за последние сутки вирус был выявлен в 83 регионах страны. У 32,5% зараженных не было ни одного симптома болезни.
Вести Подмосковья 03:50
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Здоровье
153 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 21 июня в Ростовской области у 8534 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболевших — 203,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 04:55
Происшествия
В Петербурге более 20 человек задержали за массовую вечеринку
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:10 — REGNUM За участие в массовой вечеринке в период действия ограничений из-за пандемии на самой «тусовочной» улице Санкт-Петербурга полицейские задержали 21 человека.
REGNUM 05:10
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат вчера в 02:47
Армия и оружие
КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей
КНДР на границе с Южной Кореей устанавливает громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договоренностей.
Аргументы и Факты 05:11
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15