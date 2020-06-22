ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка. Теперь семьи, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, могут получить кредит на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке по ставке 7,9% (при комплексном страховании).

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

Общество На полюс холода пришла аномальная жара В город Верхоянск, который находится в Якутии и известен как один из полюсов холода, пришла аномально жаркая погода. 4

Экономика «Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 86

Политика Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена. 18K

Происшествия ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов. 305

Наука 28 новых вирусов обнаружено в ледяном слое Тибета В образцах керна, который получили с ледяных пластов Гулия близ гор Кунлун Тибетского нагорья, группа ученых из России, Китая, Италии и США обнаружили 28 незнакомых вирусов. 12

Политика Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. 1,2K

Общество Волгоградская область вошла в двадцатку самых пессимистичных регионов Волгоградская область вошла в двадцатку регионов по уровню их пессимизма, заняв в ней 19-е место.

Авто Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7% В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась. 6

Общество Еще 95 россиян умерли от коронавируса Как оказалось, за последние сутки вирус был выявлен в 83 регионах страны. У 32,5% зараженных не было ни одного симптома болезни.

Экономика Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей. 3

Происшествия В Петербурге более 20 человек задержали за массовую вечеринку Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:10 — REGNUM За участие в массовой вечеринке в период действия ограничений из-за пандемии на самой «тусовочной» улице Санкт-Петербурга полицейские задержали 21 человека. 32

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Единоборства Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду. 14