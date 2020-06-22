Экономика
Эксперт Северо-ЗападВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
В банке ВТБ рассказали о собственной ипотечной программе для семей с детьми, ставка по ней составила 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке организации.
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Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Экономика
На покупку ЛОЭСК взял 6 млрд у Сечина под свое имя. Трабер
По данным 47news, кредит выдан под личное поручительство бизнесмена Ильи Трабера и его партнёров: Рамиса Дебердеева, Артёма Бегуна, Андрея Сизова и Владимира Даниленко.
47 новостей 09:14
Культура
Первая половина пятого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа
Netflix выпустил новый ролик фантастического сериала «Люцифер», в котором объявил дату выхода пятого сезона — 21 августа.
Игромания.ру 10:14
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Футбол
«Попов ещё ребёнок»: как сложится судьба 17-летнего вратаря «Ростова»
Что известно о Денисе Попове 17-летний голкипер начал свой футбольный путь в городе Волжске.
News.ru 11:08
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском 15:07
Футбол
«Леванте» — «Атлетико»: успех авансом
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Испании, в котором 23 июня «Леванте» принимает «Атлетико».
Все про Спорт ру 09:10
Общество
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
Экономика
«ТНС энерго» попало в «Россети»
Минэнерго и "Россети" определили два наиболее вероятных сценария консолидации энергосбытовой компании "ТНС энерго" в рамках решения проблемы ее растущих долгов перед сетевой монополией, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ 18:50
Авто
Кроссовер Kia Seltos обзаведется электрической версией
Не исключено, что Seltos EV получит сразу две версии – стандартную и "дальнобойную", которой достанутся 184-сильный электромотор от седана Elantra EV и более емкий аккумулятор на 56,5 кВт*ч с запасом хода до 500 км. Производство электрического "Сэлтоса" для китайского рынка планируется начать уже в августе текущего года.
Автоновости дня 20 июня в 05:01
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru 03:25
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.
Lenta.ru вчера в 19:46
Хоккей
IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае
В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.
Sport.ru 09:59
Футбол
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед»: эксперты определили фаворита встречи
Напомним, на нашем сайте есть прогноз на матч "Тоттенхэм Хотспур" — "Вест Хэм Юнайтед" от эксперта "Рейтинга Букмекеров" Дмитрия Маторкина.
Bookmaker-ratings.ru 06:59
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42