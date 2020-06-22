Экономика

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

В банке ВТБ рассказали о собственной ипотечной программе для семей с детьми, ставка по ней составила 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке организации.
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ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

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