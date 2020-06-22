Пресс-служба банка информирует, что новыми условиями смогут воспользоваться семьи, у которых в текущем году родился второй или последующий ребенок. Приобретая квартиру, семьи получат дисконт в размере 1,0 п. п. (процентного пункта) от стандартной ставки ВТБ.

ВТБ уменьшит ставку по ипотеке для семей с детьми

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