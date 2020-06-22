Экономика
RuNews24.ruВТБ уменьшит ставку по ипотеке для семей с детьми
Пресс-служба банка информирует, что новыми условиями смогут воспользоваться семьи, у которых в текущем году родился второй или последующий ребенок. Приобретая квартиру, семьи получат дисконт в размере 1,0 п. п. (процентного пункта) от стандартной ставки ВТБ.
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Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Происшествия
Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам запрещенной в России террористической организации "Сеть".
Вести.Ru 08:07
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала сына
Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru вчера в 08:23
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года
Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57
Здоровье
В кардиохирургии Мурманской областной больницы обнаружен коронавирус
Как сообщило министерство здравоохранения Мурманской области в связи с выявлением в кардиохирургии положительных результатов на коронавирус пациенты переведены в инфекционное отделение.
Большое Радио 08:20
Происшествия
Россиянин пришел в городскую администрацию и умер
Житель Магнитогорска пришел устраиваться на работу в городскую администрацию и умер. Об этом сообщает Znak со ссылкой на источник.
Lenta.ru 08:01
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
Биатлон
На пост главы СБР выдвинут Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поборется за пост главы Союза биатлонистов России.
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
В матче 24-го тура Чемпионата России по футболу «Ростов» - «Арсенал», команда с юга России сможет сыграть основным составом, сообщает «Спорт-экспресс».
Первый Тульский 08:07
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Экономика
В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
Финансовая газета 19 июня в 08:15
Автоспорт
На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга
По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15