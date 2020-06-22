В случае рефинансирования ипотеки других банков дисконт будет равняться 0,9% пункта и при комплексном страховании ставка по ипотеке составит также 7,9%. Сниженные ставки будут доступны до 31 декабря 2020 года, вне зависимости от того, изменится ли размер базовой ставки банка.

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

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