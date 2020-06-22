Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Rambler News Service03:27

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

Моя Москва.онлайн03:08

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости02:00

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Банки.ру02:00

ВТБ опустил ипотечную ставку для семей с детьми до 7,9%

REGNUM02:57
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Общество

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
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Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета вчера в 06:36
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Футбол

«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

Чемпионат вчера в 17:55
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

В России впервые с 25 мая умерло менее 100 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 95 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:34
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Общество

Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством городских новостей "Москва" дал советы по посещению кафе в условиях пандемии.
РИА Новости 03:04
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Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Российская газета 01:55
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru вчера в 01:51
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Политика

Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
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Общество

Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке

Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
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Общество

В Югре за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба за последние сутки (22 июня) в Югре зафиксировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вестник 02:35
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Политика

Трамп объяснил причину вывода войск из Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что численность воинского контингента США, размещенного в Германии, будет сокращена в связи с тем, что ФРГ имеется крупная задолженность перед НАТО.
Страна Советов on-line вчера в 03:18
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Происшествия

В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Космос

Телескоп «Хаббл» детально сфотографировал две планетарные туманности

Орбитальная обсерватория с мощнейшим телескопом «Хаббл» на борту сделала несколько детальных снимков двух планетарных туманностей.
NewInform вчера в 05:55
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