Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 144

Политика Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 405

Общество Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. 39

Политика Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны. 304

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 407

Общество Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки Почему вспомнили про поставки санкционки Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая. 1

Политика Европа отказалась открывать границы для россиян Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. 493

Общество Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России Вторая волна коронавируса, предполагает Щелканов, может охватить европейскую часть страны и, в первую очередь, такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 6

Кино В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара» Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,3K

Общество Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек Всего в России зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Новые больные выявлялись в 85 регионах, больше всего в Москве - 813.

Здоровье В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска. 170