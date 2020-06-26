Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета вчера в 14:56
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
Советский спорт 02:17
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Происшествия
Сотрудники ФСБ поймали инспектора ГИБДД и росгвардейца после разбоя
В Амурской области сотрудники ФСБ поймали после совершенного разбойного нападения на местного фермера инспектора ГИБДД и росгвардейца.
Lenta.ru 03:17
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» начинает свою работу в онлайн-формате
Сегодня состоится открытие кинофестиваля «Зеркало» в Ивановской области, который станет первым крупным кинофорумом, проводимом в онлайн-формате.
Общественное телевидение России вчера в 05:35
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Общество
Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург со сломанным носом
Уралинформбюро 03:04
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Политика
Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь
В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости вчера в 14:01
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Почему вспомнили про поставки санкционки Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая.
РБК 01:30
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса, предполагает Щелканов, может охватить европейскую часть страны и, в первую очередь, такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Журналистская правда 03:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Авто
Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 24 июня в 04:23
Общество
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей
РИА Новости 03:59
Кино
В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»
Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек
Всего в России зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Новые больные выявлялись в 85 регионах, больше всего в Москве - 813.
Интерфакс 03:46
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 24 июня в 06:58
Политика
Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США
Глава организации "Black Lives Matter" Хоук Ньюсом поообещал "сжечь США".
Pravda.Ru вчера в 08:59
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32