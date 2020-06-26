Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

Накануне ставку по потребительским кредитам понизил Сбербанк. «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

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