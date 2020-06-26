Финансы
МонаВистаВТБ снизил ставку по рефинансированию и кредитам наличными
С 26 июня ВТБ снизил минимальную ставку по рефинансированию и кредитам наличными до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка. В качестве причины такого решения указывается мягкая кредитно-денежная политика Центрального банка в части ключевой ставки, которую ЦБ снизил до рекордных 4,5%.
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К Павлу Лобкову домой пришли полицейские
К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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Нидерланды расследуют незакрытие неба в зоне крушения МН-17
Власти Нидерландов решили расследовать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной военного конфликта на востоке Украины, где произошло крушение рейса МН-17, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 23 июня в 09:25
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Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Газета.Ru 02:13
Шоу-бизнес
«Голая, но в рыбацкой сети»: Варнава примерила образ «роковой русалки»
Звезда Comedy Woman поразила поклонников. Екатерина Варнава решила примерить на себя новый шикарный образ.
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Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
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Авто
Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России
Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru опубликовали рейтинг наиболее затратных с точки зрения обслуживания автомобилей: они изучили стоимость трёх первых ТО наиболее востребованных моделей в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге.
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В Татарстане откладывается переход ко второму этапу послаблений
Планируется, что на втором этапе в Татарстане начнут работать летние оздоровительные учреждения и торговые объекты площадью до 800 квадратных метров, имеющие отдельный вход.
Inkazan 05:50
Транспорт
С 1 июля возобновится железнодорожное сообщение с Калининградом
Приостановленное из-за ситуации с коронавирусом железнодорожное сообщение с Калининградом восстановится 1 июля, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на информацию, полученную губернатором Антоном Алихановым.
Аргументы и Факты 07:08
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
По данным генерального директора АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексея Панина, боевой вертолет Ми-24 модернизируют, его заводские испытания завершатся в 2021 году, передает РИА Новости.
Инфорос 08:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru 07:53
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Происшествия
Адвокат опроверг информацию о продаже недвижимости Ефремова
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Lenta.ru 24 июня в 15:52
Футбол
Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля
Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.
Матч ТВ 07:12
Кино
К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга
Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
Наука
Российские учёные улучшили суперконденсаторы с помощью кислородной плазмы
В новой серии экспериментов с легированием углеродной решётки сторонними элементами учёные использовали кислородную плазму как чистую, так и с содержанием азота.
3DNews 05:18
Футбол
«Факел» получил новый автобус и просматривает игрока молодежки «Ростова»
Добавим, что «Факелу» купили новый автобус стоимостью около 10 миллионов рублей, который будет разукрашен в цвета клуба.
Матч ТВ 08:17
Общество
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
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Хоккей
«Торпедо» подписало контракты с Мариным и Ручкиным
РИА Новости 08:41
Политика
Лукашенко заявил о планах приехать на открытие мемориала подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует приехать на церемонию открытия мемориала советскому солдату подо Ржевом, которая должна пройти 30 июня.
RT на русском 08:24
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Футбол
«Челси» предложит Кепу «Валенсии»
Руководство "Челси" продолжает искать новый клуб для своего голкипера Кепы.
Soccer.ru вчера в 03:51
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Берни Экклстоун: Темнокожие – большие расисты, чем белые
Autosport.com.ru 08:55
Здоровье
Нурлатцам посоветовали выкинуть рафинированное подсолнечное масло
Как сообщает сетевое издание "Южный Федеральный", хирург-онколог Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети, какой продукт желательно исключить из меню. (Нурлат, 25 июня, "Нурлат-информ") По мнению врача, рафинированное масло из подсолнечника может вызывать образование злокачественных опухолей.
Нурлат-информ 05:47