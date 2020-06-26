С 26 июня ВТБ снизил минимальную ставку по рефинансированию и кредитам наличными до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка. В качестве причины такого решения указывается мягкая кредитно-денежная политика Центрального банка в части ключевой ставки, которую ЦБ снизил до рекордных 4,5%.

ВТБ снизил ставку по рефинансированию и кредитам наличными

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