Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

Накануне ставку по потребительским кредитам понизил Сбербанк. «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

Ведомости03:51

ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

Банки.ру02:00

ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными до 7,5%

Агентство Москва02:07

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Rambler News Service02:00

ВТБ вслед за Сбербанком решил снизить ставки по кредитам

РБК02:00

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

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