Финансы
КоммерсантъВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
Накануне ставку по потребительским кредитам понизил Сбербанк. «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика
Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru вчера в 08:15
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
РБК вчера в 20:17
Здоровье
Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи
В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы.
РБК 04:17
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
Еще у 193 жителей Свердловской области подтвердили коронавирус
За сутки в Свердловской области зарегистрировали 193 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших в регионе 11 877.
Екатеринбург Онлайн 03:07
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Экономика
Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета 23 июня в 11:33
Политика
В ЦИК рассказали, как журналист Лобков смог проголосовать дважды
Журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков смог проголосовать дважды за поправки в Конституцию из-за человека, который «не выполнил свои обязанности соответствующим образом».
Свободная Пресса вчера в 09:25
Наука
Для лечения болезни Паркинсона применили генную терапию
Evo-rus.com вчера в 07:23
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Здоровье
Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки
Руководитель регуправления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что за неделю с 18 по 24 июня отмечается стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости.
De Facto 03:38
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Происшествия
На хоккеиста московского «Динамо» завели уголовное дело
На хоккеиста московского "Динамо" Андрея Сергеева завели уголовное дело, передает БИЗНЕС Online.
Газета.Ru 04:12
Общество
Серебренников прибыл в суд под аплодисменты
Видео опубликовано в Telegram-канале Super. Режиссер прибыл в здание суда без личных вещей, его встретили аплодисментами.
Lenta.ru 04:10
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
Индия спешит закупить российское оружие, чтобы пополнить свой арсенал.
Актуальные Новости 01:29
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор вчера в 08:54
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
Бюджет «Ротора» не увеличится после выхода команды в РПЛ
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с игроками "Ротора" сообщил, что бюджет клуба останется на прежнем уровне.
Soccer.ru вчера в 12:59