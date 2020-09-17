Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

ВТБ с 17 сентября снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,1%. «С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п. п. – до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней», – говорится в сообщении.
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ВТБ снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 6,1%

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