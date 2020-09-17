Экономика
ВедомостиВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%
ВТБ с 17 сентября снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,1%. «С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п. п. – до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней», – говорится в сообщении.
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Экономика
В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года
По словам Ильи Березнюка, являющегося управляющим партнером Agro & Food Communications, к концу года цены на икру и дальневосточную красную рыбу вырастут еще больше.
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Происшествия
На Кубани 95 новых случаев коронавируса выявили за сутки
За сутки зарегистрирован один летальный исход. Всего от коронавируса и вызванных им осложнений на Кубани скончались 229 человек.
Kursk.com вчера в 05:04
Политика
В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес
Манукян попросил помощи после сообщений о разрыве с Бузовой
В Instagram-stories блогер попросил поддержки у "родной" многотысячной аудитории. Манукян пожаловался на крайне плохое настроение.
NewInform 05:53
Общество
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском
Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 02:21
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Стало известно о тяжёлом состоянии певца Бориса Моисеева
Москва, 16 сентября 2020, 23:59 — REGNUM Заслуженный артист России Борис Моисеев после инсульта прикован к постели и находится в критическом состоянии.
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Кино
Новый фильм Кончаловского появится в прокате 12 ноября
В российский прокат новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выйдет 12 ноября.
Соловей.Инфо 03:36
Музыка
Российские музыканты запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама
«Независимая творческая лаборатория» выпустит трибьют-альбом на стихи Осипа Мандельштама.
RuNews24.ru 04:01
Наука
Оценен вред природе, нанесенный синтетической одеждой
Синтетические ткани дали возможность человечеству получить дешевую одежду.
Rusargument 05:45
Происшествия
Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его
В Москве задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием.
Lenta.ru 06:04
Кино
Актёр Александр Кузнецов поделился впечатлениями о Кинотавре
Актёр Александр Кузнецов, известный зрителям по ролям в картине Рустама Мосафира «Скиф» и «Лето» Кирилла Серебренникова, рассказал о своих впечатлениях о фестивале.
Центральная Служба Новостей вчера в 12:38
Театры
У режиссера Александра Молочникова выявлен коронавирус
В России выявлен 1 085 281 случай болезни.
РЕН ТВ 06:08
Здоровье
ГК «Мать и дитя» открыла в Подмосковье хирургический корпус «Лапино-2»
В подмосковном Одинцово открыт хирургический корпус клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя».
Medvestnik.ru 03:23
Здоровье
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
Чиновник пояснил, что инфекционный процесс пока идет, поэтому соблюдение всех ранее выданных рекомендаций необходимо.
Expert.ru 04:59
Происшествия
СК сообщил о нескольких найденных в камере Тесака записках
В камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области, где было найдено тело 36-летнего Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, правоохранители обнаружили три предсмертные записки.
Газета.Ru 06:21
Общество
Греция уточнила правила въезда в страну для россиян
Греция направила РФ документ, в котором подробно описала правила въезда в страну для российских туристов.
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Общество
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пишет "Собеседник".
Газета.Ru 02:19
Общество
В РПЦ ждут извинений от помывших обувь в храме чеченцев
Anews вчера в 06:16
Кино
Вышел первый тизер аниме-адаптации манги «Шаман Кинг»
Опубликован первый тизер новой аниме-адаптации манги «Шаман Кинг».
Киноафиша России 05:36
Происшествия
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости вчера в 07:26
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Falcon 9 Block 5 — последняя и финальная версия частично многоразовой ракеты Falcon 9. В рамках предстоящего запуска компания SpaceX постарается в очередной раз посадить первую ступень носителя Falcon 9 на морскую платформу.
Naked Science 14 сентября в 11:40
Общество
Задержан экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов
Москва, 17 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами.
REGNUM 04:23
Музыка
Рутгер Гарехт прошел в финал «Детского Евровидения 2020»
Рутгер Гарехт только вернулся из Москвы. Там он пел свою новую песню, которую специально писал для детского Евровидения.
Телеканал UTV вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры среди пользователей
Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фотографию в необычном и ярком образе со съемок новой программы.
Политическая Экспертиза вчера в 09:32
Происшествия
У главы Клинского района Подмосковья нашли недвижимость на 100 млн
РЕН ТВ 15 сентября в 06:02
Кино
Сериал «Мандалорец» получил пять премий Эмми за технические достижения
Основная церемония вручений премий Эмми, где будут названы лучше телесериалы и актеры пройдет 20 сентября.
Эхо Москвы 06:06
Игры
Sony назвала цены на PlayStation 5 в России
РИА Новости 03:49