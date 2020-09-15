Экономика
Строительная ГазетаВТБ снизил ставку по льготной ипотеке на новостройки до 6,1%
ВТБ снизил ставку в рамках ипотеки с господдержкой на 0,4 п.п. – до 6,1%. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, на сегодня в рамках госпрограммы выдано 30 тыс. ипотечных кредитов почти на 95 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Политика
США ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2»
Американские власти ответили на инициированную ФРГ сделку по «Северному потоку-2», согласно которой Германия предложила выделить 1 млрд евро на постройку 2-х терминалов по приему СПГ из США.
Infox.ru вчера в 15:36
Космос
«Роскосмос» изменит облик ракеты-носителя для полетов к Луне
"Роскосмос" изменит облик ракеты-носителя для полетов к Луне.
Piter.tv 00:44
Общество
На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей
Бюджет проектирования и реконструкции здания российского Дома правительства составит 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Известия вчера в 21:00
Футбол
Члены «Барселоны» выразили вотум недоверия президенту клуба Бартомеу
Члены "Барселоны" выразили вотум недоверия президенту Жозепу Бартомеу и совету директоров клуба.
Газета.Ru вчера в 20:45
Наука
Первая в мире трансплантация бионического глаза состоится в Австралии
Вечерний курьер вчера в 07:43
Политика
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Известия вчера в 19:19
Политика
Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
Известия вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Супруга Петросяна опровергла слухи о суррогатном материнстве
Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что их ребенка выносила суррогатная мать.
Известия 00:28
Политика
Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев, который победил на досрочных выборах губернатора Иркутской области, набрав 60,79% голосов избирателей, в пятницу вступил в должность.
ТАСС вчера в 22:27
Общество
В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным
В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным.
RT на русском 00:10
Общество
Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования.
РБК вчера в 22:41
Хоккей
«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли
Газета.Ru вчера в 23:27
Происшествия
В Приморье напавший на пограничников рыбак из КНДР получил 7 лет
Находкинский городской суд приговорил рыбака из Северной Кореи к семи годам колонии общего режима, признав его виновным в нападении на российских пограничников, сообщает прокуратура Приморского края.
Российская газета 00:39
Общество
Вильфанд рассказал о бабьем лете в Центральной России
Москва, 18 сентября 2020, 07:18 — REGNUM Потепление в виде бабьего лета придет 23 сентября в Центральный федеральный округ РФ, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.
REGNUM 00:18
Общество
Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии
Известия вчера в 02:42
Общество
В Приангарье выявили более 100 новых носителей коронавируса
Как сообщает сегодня, 18 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 139 человек, причём 123 добавились только за последние сутки.
REGNUM 00:42
Общество
Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна
Evo-rus.com вчера в 11:39
Футбол
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл грузинскому «Локомотиву» в матче второго отборочного тура Лиги Европы УЕФА и вылетел c турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 23:11
Экономика
Индивидуальный поход: ИП обеспечили резкий рост банкротств граждан
В этом году произошел резкий рост банкротств граждан.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Названы девять научно доказанных плюсов секса
РИА Новости вчера в 20:51
Экономика
«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты
Россияне в условиях падения курса рубля резко увеличили покупки валюты суммой более $2 тыс. в мае и июне.
ТАСС вчера в 20:13
Общество
Собянин хочет включить отопление в Москве раньше срока
Власти Москвы могут начать отопительный сезон в столице раньше срока, сообщил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 17:09
Политика
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Посольство России в Вашингтоне выразило беспокойство из-за репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму.
РИА Новости вчера в 20:59
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса
В Роспотребнадзоре уточнили, что данные мутации произошли в период с января по март 2020 года, а впоследствии в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение.
РБК 00:39
Общество
Юрист перечислил способы защиты банковского вклада от мошенников
Специалист рассказал, что мошенники могут манипулятивными способами узнать данные для входа в личный кабинет или войти в сговор с сотрудниками банков.
Политическая Экспертиза вчера в 20:30
Финансы
Аналитик оценил перспективы курса рубля
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля.
RT на русском вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в бикини
Новым фото с курорта порадовала поклонников актриса Наталья Рудова, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 11:17
Культура
Двое вологжан примут участие в вокальном конкурсе на канале НТВ
Леша – воспитанник Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2. В конкурсе принимают участие 58 вокалистов в возрасте от 10 до 19 лет.
СеверИнфо вчера в 09:16
Общество
Производство редкоземельных металлов: Россия ищет пути решения проблем
На прошлой неделе появилась информация, что в Мурманской области начинается реализация инвестиционного проекта по производству редкоземельных металлов, а также диоксида титана.
Военное обозрение вчера в 23:20
Авто
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Одной из моделей Groupe Renault, производство которой локализовано на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) в Украине, стал купе-кроссовер Renault Arkana.
Автоновости дня вчера в 20:23