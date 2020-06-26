Финансы
КоммерсантъВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
Накануне ставку по потребительским кредитам понизил Сбербанк. «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
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Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
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«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
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Россия заинтересовалась приглашением Трампа на саммит G7
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Lenta.ru 09:39
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Суд признал Серебренникова виновным по делу «Седьмой студии»
Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела признали виновными в хищении субсидий на проект «Платформа».
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
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Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
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Газета.Ru 10:46
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Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу.
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Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
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«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера
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ESPN: отношения Зидана и Бэйла достигли критической точки
Отношения главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с нападающим команды Гаретом Бэйлом окончательно испортились, сообщает ESPN.
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Электрический седан BMW третьей серии вышел на тесты
Как сообщает британское издание Autocar, на унификацию техники с моделью BMW i4 рассчитывать не стоит: скорее всего, по примеру кроссовера iX3, созданной на основе стандартного X3, седану достанется один электромотор на задней оси.
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
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Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
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В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс».
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Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Биатлон
Драчев, Майгуров и Васильев претендуют на пост президента СБР
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, член правления Союза Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев стали кандидатами на пост главы СБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 07:18
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Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
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Общество
Лукашенко связал рост цен на жилье в Минске с москвичами
Москвичи активно покупают жилье в Минске и других городах Белоруссии, из-за чего цены на квартиры в них растут.
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ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
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В Петербурге зафиксировали вброс бюллетеней в переносную урну
В Калининском районе петербуржец запечатлел, как две женщины вбрасывают бюллетени в переносную урну для голосования с надписью УИК № 505.
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Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу завершил расследование массового заражения пациентов Покровской больницы.
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