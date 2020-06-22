По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23 процента и достиг 311,4 миллиарда рублей. За апрель доля ВТБ в новых выдачах на рынке ипотеки в России достигла рекордных для банка 28,7 процента*.

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

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