Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru06:15

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новости02:00

ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газета04:38

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости04:29

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

НС Банк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру06:16

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27
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