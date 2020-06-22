Экономика
ВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Политика
Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC
View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
Evo-rus.com 02:49
Происшествия
Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:16
Политика
Шесть кандидатов подали документы на выборы главы Иркутской области
Ранее сообщалось, что документы подали самовыдвиженцы врио главы региона Игорь Кобзев, мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев и Максим Евдокимов от партии "Родина".
РИА Новости 01:21
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией
Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, передает АТОР.
Газета.Ru 04:31
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране
Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
В рамках проекта "Без срока давности" управлением ФСБ России по региону продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму.
РИА Новости 04:46
Здоровье
В Саратовской области снизилось число тяжелых больных с коронавирусом
В Саратовской области от коронавируса выздоровели 2640 жителей.
Четвертая Власть 05:12
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались небоеспособными
Самоходный минометный комплекс создан с повышенной проходимостью и устойчивостью. Его грузоподъемность - свыше двух тонн.
RuNews24.ru 20 июня в 03:26
Экономика
Utair отказалась платить по кредитам из-за пандемии коронавируса
Авиакомпания Utair приостановила выплату по 12-летним кредитам, полученным ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.
URA.Ru 04:23
Общество
Дуров определил новые цели «цифрового сопротивления»
Павел Дуров в очередной раз поприветствовал разблокировку Telegram в России, похвалив участников так называемого "цифрового сопротивления", которые помогли россиянам обойти запрет и сохранить доступ к мессенджеру.
Газета.Ru 05:23
Политика
Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины
С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии.
Евразия Daily вчера в 09:19
Игры
Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5
В издании TechRadar назвали преимущества новой Xbox перед PlayStation 5. Авторы считают, что Series X уже представляет большую ценность, чем конкурент от Sony.
Ferra вчера в 13:01
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Коммерсантъ 02:25