Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газета04:38

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Банки.ру02:00

ВТБ опустил ипотечную ставку для семей с детьми до 7,9%

REGNUM02:57

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новости02:00

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости04:29

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Политика

Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
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Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Газета.Ru 04:32
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Единоборства

Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC

View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
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Общество

Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

ТАСС 04:24
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Технологии

Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
Evo-rus.com 02:49
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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:16
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

ТАСС 05:25
Происшествия

Суд вынес приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

Известия 05:12
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Политика

Шесть кандидатов подали документы на выборы главы Иркутской области

Ранее сообщалось, что документы подали самовыдвиженцы врио главы региона Игорь Кобзев, мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев и Максим Евдокимов от партии "Родина".
РИА Новости 01:21
31
Политика

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Газета.Ru вчера в 16:39
10
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией

Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, передает АТОР.
Газета.Ru 04:31
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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
2
Общество

Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране

Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны

В рамках проекта "Без срока давности" управлением ФСБ России по региону продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму.
РИА Новости 04:46
Здоровье

В Саратовской области снизилось число тяжелых больных с коронавирусом

В Саратовской области от коронавируса выздоровели 2640 жителей.
Четвертая Власть 05:12
Армия и оружие

Новые украинские минометы оказались небоеспособными

Самоходный минометный комплекс создан с повышенной проходимостью и устойчивостью. Его грузоподъемность - свыше двух тонн.
RuNews24.ru 20 июня в 03:26
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Экономика

Utair отказалась платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

Авиакомпания Utair приостановила выплату по 12-летним кредитам, полученным ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.
URA.Ru 04:23
Общество

Дуров определил новые цели «цифрового сопротивления»

Павел Дуров в очередной раз поприветствовал разблокировку Telegram в России, похвалив участников так называемого "цифрового сопротивления", которые помогли россиянам обойти запрет и сохранить доступ к мессенджеру.
Газета.Ru 05:23
19
Политика

Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины

С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии.
Евразия Daily вчера в 09:19
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Игры

Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5

В издании TechRadar назвали преимущества новой Xbox перед PlayStation 5. Авторы считают, что Series X уже представляет большую ценность, чем конкурент от Sony.
Ferra вчера в 13:01
3
Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту

Коммерсантъ 02:25
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