Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru06:15

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новости02:00

ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газета04:38

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости04:29

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

НС Банк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру06:16

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия

Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене

Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Российская газета 06:50
152
Футбол

Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»

Metaratings 03:03
Технологии

Adobe просит пользователей удалить Flash Player до конца года

Пользователям сообщили, что после 31-го декабря 2020-го года ссылки на Flash Player будут удалены с сайта Adobe, а уже существующий Flash-контент будет заблокирован от запуска.
Planet Today 05:54
4
Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
18K
Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Газета.Ru 04:32
3
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.
Интерфакс 06:34
10
Футбол

Гончаренко не приехал на командное собрание ЦСКА

Vprognoze.ru 03:42
4
Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
4
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
495
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
4
Общество

Закупка СИЗ Госпиталем ветеранов войн Петербурга насторожила УФАС

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
REGNUM 05:34
5
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Lenta.ru 02:49
1,5K
Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
162
Шоу-бизнес

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики» Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
20
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Общество

На западе Германии установили первый памятник Ленину

KM.ru вчера в 06:49
225
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1,1K
Футбол

Невилл: «Погба – единственный игрок мирового уровня в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал комментарий по поводу полузащитника Поля Погба.
Евро-футбол.ру 05:44
Политика

Лукашенко отрицает политические мотивы арестов своих оппонентов

Как сообщало EADaily, в Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая должна закончиться 9 августа выборами президента.
Евразия Daily 02:56
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Экономика

Goldman повысил прогноз цен на золото, ожидая ослабления доллара

Goldman Sachs в пятницу обновил свои трех -, шести - и 12-месячные прогнозы цен на золото Несмотря на постоянную борьбу за выбор направления с момента резкого роста в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs ждут дальнейшего роста золота на фоне прогноза ослабления доллара.
Profinance.ru 05:01
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
14
Игры

Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года

3DNews 04:35
1
Экономика

Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира

Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
6
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
579
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Происшествия

В «Сахаэнерго» уточнили объем разлитого топлива в Якутии

РИА Новости 06:43
284
Политика

На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное