Экономика
ВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Российская газета 06:50
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Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
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Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики» Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
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Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал комментарий по поводу полузащитника Поля Погба.
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Как сообщало EADaily, в Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая должна закончиться 9 августа выборами президента.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Goldman Sachs в пятницу обновил свои трех -, шести - и 12-месячные прогнозы цен на золото Несмотря на постоянную борьбу за выбор направления с момента резкого роста в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs ждут дальнейшего роста золота на фоне прогноза ослабления доллара.
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года
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Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира
Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
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В «Сахаэнерго» уточнили объем разлитого топлива в Якутии
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На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.
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Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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