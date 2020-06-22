Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Происшествия Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. 152

Технологии Adobe просит пользователей удалить Flash Player до конца года Пользователям сообщили, что после 31-го декабря 2020-го года ссылки на Flash Player будут удалены с сайта Adobe, а уже существующий Flash-контент будет заблокирован от запуска. 4

Политика Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена. 18K

Политика Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении. 10

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 495

Общество Закупка СИЗ Госпиталем ветеранов войн Петербурга насторожила УФАС Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. 5

Общество ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны. 162

Политика Лукашенко отрицает политические мотивы арестов своих оппонентов Как сообщало EADaily, в Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая должна закончиться 9 августа выборами президента.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Экономика Goldman повысил прогноз цен на золото, ожидая ослабления доллара Goldman Sachs в пятницу обновил свои трех -, шести - и 12-месячные прогнозы цен на золото Несмотря на постоянную борьбу за выбор направления с момента резкого роста в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs ждут дальнейшего роста золота на фоне прогноза ослабления доллара.

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. 1,4K

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 14

Политика На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.