Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

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