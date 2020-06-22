Экономика
ВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
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Блогер из России погибла в ДТП на Бали
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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Политика
Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
Территориальные подарки русского народа, о которых говорил президент России Владимир Путин, имелись в виду как ранее допущенные системные ошибки в конституции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени
В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Интерфакс 06:32
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Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:30
Автоспорт
На болидах Формулы-1 появится символ радуги
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что начиная с первой гонки сезона в Австрии на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги, состоящей из фирменных цветов всех десяти команд Ф-1.
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Армия и оружие
Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
Общество
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РИА Новости вчера в 04:15
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США подготовили к отправке на Украину ракеты «Джавелин»
Подготовлен груз военной помощи для отправки на Украину, сообщило транспортное командование США.
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FIFA 21 для ПК будет такой же, как для PS4 и Xbox One
Разработчики выделили версию FIFA 21 для Nintendo Switch, которая выйдет с подзаголовком Legacy Edition.
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Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики» Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
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Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
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В Краснодаре отменили парад и салют 24 июня
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Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат
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