Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru06:15

НС Банк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру06:16

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости04:29

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новости02:00

ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газета04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
440
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
3
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
Известия 06:36
35
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
12
Футбол

Игрок «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус незадолго до матча с «Манчестер Сити»

Один из футболистов лондонского «Арсенала», чьё имя не называется, сдал положительный тест на коронавирус незадолго до матча с «Манчестер Сити», сообщает Goal.
Евро-футбол.ру 06:25
Наука

Созданы полностью атомные модели белка COVID-19 с открытым исходным кодом

Вирус SARS коронавирус 2 (SARS-CoV-2) является известной причиной коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19).
ГЛАС.RU 03:49
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

ТАСС 06:18
11
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
480
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
793
Политика

Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках

Территориальные подарки русского народа, о которых говорил президент России Владимир Путин, имелись в виду как ранее допущенные системные ошибки в конституции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Радио Sputnik 05:38
Происшествия

Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени

В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Интерфакс 06:32
3
Кино

Life покажет фильм о боях за Синявинские высоты

Ридус 06:07
Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
1
Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
18K
Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
99
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:30
47
Автоспорт

На болидах Формулы-1 появится символ радуги

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что начиная с первой гонки сезона в Австрии на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги, состоящей из фирменных цветов всех десяти команд Ф-1.
Чемпионат 05:56
1
Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
132
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Армия и оружие

США подготовили к отправке на Украину ракеты «Джавелин»

Подготовлен груз военной помощи для отправки на Украину, сообщило транспортное командование США.
Взгляд.ру вчера в 16:56
5
Происшествия

Юношу задержали за запуск квадрокоптера у здания ФСБ в Москве

В Москве задержали девятнадцатилетнего тренера по гольфу, который запускал квадрокоптер у здания ФСБ в столице.
Газета.Ru 06:11
Игры

FIFA 21 для ПК будет такой же, как для PS4 и Xbox One

Разработчики выделили версию FIFA 21 для Nintendo Switch, которая выйдет с подзаголовком Legacy Edition.
Нева Спорт 04:53
1
Политика

Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
1
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
551
Шоу-бизнес

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики» Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
20
Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
3
Общество

В Краснодаре отменили парад и салют 24 июня

Свободные Медиа 05:06
21
Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Тест на коронавирус фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини дал положительный результат, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 04:32
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное