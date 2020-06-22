Экономика
ВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова допросили по делу о беспорядках
Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов допрошен по делу о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти как свидетель.
BFM.ru 01:44
Общество
В Гидрометцентре пообещали отсутствие заморозков в июле
В июле нет условий для заморозков, сообщил в понедельник, 22 июня, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 04:19
Политика
Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться.
RT на русском 05:14
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Авто
Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Политика
Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными
Чеченский лидер отметил, что в настоящее время он не видит человека, которого можно было назвать преемником действующего президента, а разговоры на эту тему он назвал неприемлемыми.
Lenta.ru 04:41
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
The Last of Us Part II установила рекорд по продажам в Великобритании
Приключенческий боевик The Last of Us Part II от Naughty Dog установил рекорд по продажам в рознице в Великобритании.
Матч ТВ 03:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края проходит обыск
В управлении лесами Алтайского края проходят обыски по возбужденному ранее уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Коммерсантъ 02:35
Интернет
Раскрыты правила безопасного пользования смартфоном
Геннадий Николаев заметил, что это позволит им шпионить за пользователем или даже вымогать деньги, угрожая раскрыть приватную информацию.
Lenta.ru 19 июня в 02:15
Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России
Evo-rus.com 05:09
Политика
Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 02:56
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru вчера в 01:51
Путешествия
Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле
Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
Политика
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
РИА Новости 03:00
Происшествия
В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО) погиб в ДТП в Липецкой области, заупокойная лития состоится в понедельник в Храме архистратига Михаила, где служил иерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Салехардской епархии.
РИА Новости 03:50
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Экономика
ЦБ отказался от планов делистинга части иностранных акций
Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, сказал руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
Ведомости 03:16