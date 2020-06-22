Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Экономика Московская биржа запускает вечерние торги акциями Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая. 2

Игры Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе. 37

Происшествия Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. 20

Происшествия Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка. 21

Здоровье Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину 21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину. 57

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Кино Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.

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Политика Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина. 2,2K

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