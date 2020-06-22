Экономика
ВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
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На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер
Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11
Общество
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Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
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Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
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Общее число жертв достигло 3 643 человек.
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Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
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