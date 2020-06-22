Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

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