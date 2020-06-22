Экономика
Эксперт Северо-ЗападВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
В банке ВТБ рассказали о собственной ипотечной программе для семей с детьми, ставка по ней составила 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке организации.
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Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
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Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме, посвященному конструктору и автогонщику Энцо Феррари.
Культуромания 20 июня в 12:52
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Найден биомаркер продолжительности жизни
Найден биомаркер продолжительности жизни.
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Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трампа расторгнул торговую сделку с Китаем.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Технологии
Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Игры
Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI
Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.
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Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 48 человек
Улан-Удэ, 23 июня 2020, 05:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:27
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
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Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
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С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ 20 июня в 00:13
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Новосибирская область покинула «красную зону» коронавируса
Выяснилось, что Новосибирская область покинула пятёрку наиболее заразных регионов Сибири.
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Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
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Как сообщили в городском главке МЧС, один человек стал жертвой массового ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге.
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