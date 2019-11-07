Экономика

РБКРБКВТБ собрал половину долгов «Мечела»

У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка. По словам собеседника, состоявшаяся сделка между банками — это часть схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ.
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с чего всё началось

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа долгов со стороны ВТБ

РБК02:32

РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

Ведомостивчера в 18:16

Долг «Мечела» перед Сбербанком перешел ВТБ

Коммерсантъвчера в 17:46

РБК: ВТБ выкупил долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей

ТАССвчера в 23:03

ВТБ выкупил крупный долг «Мечела»

News.ruвчера в 17:50

ВТБ выкупил долги уральского олигарха Зюзина

URA.Ru00:56

ВТБ выкупил долг «Мечела» перед Сбербанком

Накануне.Ru00:46
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Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

РИА Новости 02:09
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Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
News.ru 02:48
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Происшествия

Десять человек госпитализированы после отравления угарным газом в Югре

Десять человек были госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, в том числе восемь детей.
REGNUM вчера в 23:34
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Общество

Счетная палата рассказала о сокращении населения России

"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 02:02
Политика

Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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Появилось видео с моментом подрыва автомобиля под Киевом

В сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля на Житомирской трассе под Киевом.
Газета.Ru вчера в 17:56
Общество

Средний класс оказался самым закредитованным в России

В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
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Полиция Австралии разыскивает россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:39
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины

Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
iReactor вчера в 11:18
Политика

В МИД назвали домыслами сообщения СМИ о «российских наемниках» в Ливии

Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал сообщение The New York Times о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:11
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
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Толпа россиян насмерть забила инвалида за отказ дать денег

В Уфе компания парней жестоко избила инвалида, который отказался дать им деньги.
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Росстат: средняя зарплата учителей в России составила 40 тысяч рублей

По данным Росстата, в период с января по сентябрь 2019 года средняя зарплата школьных учителей в России составила 40 377 рублей.
Православие и Мир вчера в 03:06
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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Происшествия

МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
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Владимир Быстров нашел виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Экономика

Власти рассказали, где возьмут деньги на покрытие бюджетного дефицита

Тюменские власти рассказали, где возьмут средства на покрытие дефицита регионального бюджета в 2020 году — 57 млрд рублей.
РБК Тюмень 02:30
Общество

Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск

Американская компания Tesla представит свой новый электрический пикап Cybertruck 21 ноября в Лос-Анджелесе.
REGNUM 00:24
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости вчера в 00:53
Общество

Экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО

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Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
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Росатом планирует создать квантовый компьютер к 2024 году

Государственная корпорация Росатом начала проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов, на который планирует затратить 24 млрд рублей и который должен быть окончен в 2024 году.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
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В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
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Мечел
Российская компания
Глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Мечел». Головной офис находится в Москве.
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