Экономика

РБКРБКВТБ собрал половину долгов «Мечела»

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Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался. В Сбербанке не стали комментировать сделку. В «Мечеле» на момент публикации не ответили на запрос РБК.
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ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

РБК16:00

Долг «Мечела» перед Сбербанком перешел ВТБ

Коммерсантъ17:46

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