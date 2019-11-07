Экономика
РБКВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался. В Сбербанке не стали комментировать сделку. В «Мечеле» на момент публикации не ответили на запрос РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол
Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru 06:40
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Спорт
Призерка чемпионата мира по гимнастике решила завершить порнокарьеру
Серебряная призерка Чемпионата мира 2002 года восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
Московский Комсомолец 08:22
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Шоу-бизнес
Эксперт по языку жестов оценил отношения Кудрявцевой с молодым мужем
Специально для портала Teleprogramma.pro Илья Анищенко, эксперт по лжи и языку жестов, консультант силовых ведомств, телеведущий и блогер, проанализировал снимки влюбленной пары.
Телепрограмма 13:40
Наука
Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа
Ученые Красноярского научного центра синтезировали полуторный тип сверхпроводников, которые могут применяться в радиоэлектронике, а также в качестве детекторов частиц на ускорителях.
ТАСС 04 ноября в 23:46
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Политика
Лавров заявил, что МИД РФ против лишения аккредитации Deutsche Welle
Ранее депутаты, входящие в комиссию по расследованию вмешательства в дела России, призывали МИД лишить аккредитации DW и находили в публикациях издания экстремизм.
Лениздат.Ру 08:28
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Транспорт
На Дальнем Востоке началась продажа субсидируемых авиабилетов на новые рейсы
Авиакомпания Pegas Fly начала продажи билетов по субсидируемым маршрутам Дальнего Востока.
AmurMedia.ru 17:45
Шоу-бизнес
Кто получил самый большой гонорар за участие в шоу Андрея Малахова
Андрей Малахов впервые рассказал, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу.
Uznayvse.ru 18:21
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия
В лондонском театре обрушился потолок, есть пострадавшие
В театре Пикадилли в Лондоне кусок потолка рухнул на зрителей во время спектакля, передает телеканал Sky News.
Росбалт 18:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
CyberSport.ru 10:15
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37
Наука
Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей
Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Профиль вчера в 09:15
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20